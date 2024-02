Gala do Festival da Primavera 2024: fusão de tradição e inovação atrai milhões de pessoas pelo mundo

A celebração é realizada na véspera da Festa da Primavera, importante momento em que famílias de chineses se reúnem ao redor do planeta para dar as boas-vindas ao Ano Novo Chinês edit

A Gala do Festival da Primavera 2024, do Ano de Dragão, produzida pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), começou a ser transmitida ao vivo, às 20h desta sexta-feira (9), hora de Beijing, para todo o mundo por meio de vários canais e plataformas.

A celebração é realizada na véspera da Festa da Primavera, importante momento em que famílias de chineses se reúnem ao redor do planeta para dar as boas-vindas ao Ano Novo Chinês.

Sendo o programa de televisão mais visto na China, a gala tem sido uma tradição anual desde a sua primeira exibição em 1983. A edição de 2023 teve 11 bilhões de visualizações em todos os canais de comunicação da CMG, o que fez dela o programa televisivo mais assistido do mundo.

Este ano a gala apresenta uma mistura de espectáculos, desde atuações musicais, comédia, magia e artes tradicionais, incluindo óperas de diversas regiões chinesas, além de artes marciais e acrobacias. A produção incorpora também tecnologias de ponta, como realidade aumentada e imersiva de interação com o palco, melhorando a experiência de visualização.

Entre os espetáculos de destaque, está um programa criativo sobre costumes do Ano Novo, que mostra a riqueza e a diversidade da cultura culinária chinesa, sugerindo uma colheita abundante no Ano do Dragão. A dança do tambor da China foi outro destaque vibrante, com dançarinos em trajes tradicionais que animam o palco com batidas rítmicas de tambor.





Pela primeira vez, a sala do estúdio utiliza um sistema de interação imersiva no palco equipado com uma câmara de ultra-alta definição de visualização livre. O sistema capta os movimentos dos atores de vários ângulos, preservando os momentos maravilhosos do espetáculo. Ao explorar recursos de inteligência artificial (IA) e realidade aumentada, com renderização em tempo real, o espetáculo cria uma experiência visual que mistura os atores e o cenário.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Patrícia Comunello

