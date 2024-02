Gala do Festival da Primavera de 2024: Uma fusão de tradição e inovação cativa milhões de pessoas em todo o mundo

Apoie o 247

A Gala do Festival da Primavera deste ano, uma celebração anual produzida e transmitida pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), aconteceu na noite de sexta-feira (20) na véspera do Ano Novo Chinês.

Sendo o programa de televisão mais visto da China, a gala tem sido uma tradição anual desde a sua primeira transmissão em 1983. Este ano, a transmissão ao vivo da gala atingiu novos recordes tanto no número de espectadores como no total de visualizações. À meia-noite de 9 de fevereiro, havia atraído 679 milhões de espectadores, com o número total de visualizações atingindo 1,501 bilhão, um aumento de 12,69% em relação ao ano passado.

O formato vertical da gala para visualização móvel atraiu 420 milhões de visualizações, 57,58% a mais do que no ano passado. Além disso, as discussões nas redes sociais em torno da gala aumentaram para 16,052 bilhões, quase 60% mais do que no ano anterior.

Este ano, a gala apresentou uma mistura de performances, desde música, comédia e artes tradicionais como ópera e artes marciais até atos espetaculares como magia e acrobacias. Ela também incorporou tecnologias de ponta, como realidade estendida e tecnologias de interação imersiva no palco para aprimorar a experiência dos telespectadores.

O espetáculo Brocado do Ano Novo combinou criativamente música com avançada tecnologia de síntese virtual. Transformou símbolos representativos da China antiga numa exibição hipnotizante e forneceu um “desfile de moda antigo”.

A dança "Koi Carp" incorporou inteligência artificial e realidade estendida, com dançarinas suspensas por cabos para imitar, vividamente, os movimentos da carpa, em um cenário de água ondulante e efeitos de luz cintilantes.

Outro destaque da gala foi a sua narrativa competente, focando na vida de pessoas comuns, desde os seus desafios até aos seus momentos felizes, e dando vida de forma vívida às cenas da vida quotidiana. Por exemplo, o projeto “A Gala do Festival da Primavera está esperando por você”, que convida pessoas comuns que se tornaram influenciadores da Internet para participar da gala, foi um destaque na Gala do Festival da Primavera deste ano.

Indivíduos de diversas origens ocuparam o centro do palco na gala. De chefs de macarrão e técnicos aposentados a policiais e atletas, pessoas de diversas profissões compartilharam suas histórias no curta-metragem de abertura “Nossa Gala do Festival da Primavera”, despertando esperanças de um futuro melhor.

O envolvimento da gala no exterior atingiu novos patamares este ano, com o conteúdo sendo visto mais de 649 milhões de vezes em todo o mundo e os vídeos obtendo 210 milhões de visualizações. A CGTN transmitiu a gala globalmente através dos seus canais em inglês, espanhol, francês, árabe e russo, bem como em novas plataformas de mídia disponíveis em 68 idiomas, em parceria com mais de 2.100 meios de comunicação em 200 países e regiões.

Aliás, mais de 3 mil telas públicas em 90 cidades em seis continentes transmitiram ao vivo a Gala do Festival da Primavera, permitindo que pessoas de todo o mundo vivenciassem o encanto único do Festival da Primavera Chinês e da cultura chinesa.

