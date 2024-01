Gala do Festival da Primavera do CMG

Com uma história de 40 anos, a Gala do Festival da Primavera deste ano promete um banquete audiovisual para o público global edit

Com a chegada do ano Novo Chinês, a Gala do Festival da Primavera do Grupo de Mídia da China (CMG) de 2024 está preparada para deslumbrar o público de todo o mundo.

Reconhecido pelo Guinness World Records como o programa de televisão mais visto em nível mundial, a gala evoluiu para uma celebração cultural, espalhando alegria e festa à comunidade chinesa em todo o globo.

Com uma história de 40 anos, a Gala do Festival da Primavera deste ano promete um banquete audiovisual para o público global.

Apresentando canto, dança, ópera, esquetes cômicas e acrobacia, a gala reflete a vida cotidiana e fornece uma plataforma para pessoas de todas as origens compartilharem suas aspirações por um futuro melhor.

Marque em sua agenda o dia 9 de fevereiro de 2024, às 20 horas, horário de Pequim, e prepare-se para o maior evento de TV global do ano.

