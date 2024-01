Gala do Festival da Primavera do CMG conclui terceiro ensaio

Apoie o 247

A Gala do Festival da Primavera, produzida pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), concluiu neste domingo (28) o terceiro ensaio. Inspirada e inovada pela cultura tradicional chinesa, a Gala do Festival apresentará a confiança e a aspiração dos chineses pela felicidade, além de transmitir votos de ano novo para todos os chineses espalhados pelo mundo.

Nesse sábado (26), o "Prelúdio da Gala do Festival da Primavera" começou em Nova York, a primeira parada do evento global do CMG que visa a promover intercâmbios humanísticos internacionais e compreensão mútua entre civilizações, contando com a presença de mais de 200 convidados.

Evento semelhante será realizado em breve na Suíça e no Quênia, para que a Gala do Festival da Primavera se torne um cartão de visita cultural da China.

Tradução: Xia Ren

Revisão: Patrícia Comunello

