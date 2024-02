Gala do Festival da Primavera do CMG é apresentada em Recife

As celebrações do Festival da Primavera do Ano de Dragão e do 50° aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas China-Brasil foram tema da atividade edit

A atividade temática “Prelúdio para a Gala do Festival da Primavera” foi realizada neste sábado (3), hora local, no Parque Dona Lindu, um dos principais pontos turísticos de Recife, no nordeste do Brasil. O evento, organizado pelo Consulado-Geral da China na cidade e pelo escritório representativo do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) na América Latina, teve a presença de mais de 4 mil pessoas, incluindo os representantes de agências de notícias e chineses no Brasil.

Prelúdio para a Gala do Festival da Primavera (Photo: Divulgação/CRI)

As celebrações do Festival da Primavera do Ano de Dragão e do 50° aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas China-Brasil foram tema da atividade.

O vídeo promocional animado da Gala do Festival da Primavera do CMG e um curta-metragem comemorativo dos 50 anos dos laços sino-brasileiros, assim como os vídeos sobre a cultura tradicional chinesa, foram exibidos repetidamente em forma de show de luzes nas paredes externas e em grandes telas do teatro no parque.

A revista Fórum, os jornais Diário de Pernambuco e Folha de Pernambuco, a TV Nova e o site oficial da prefeitura de Recife fizeram a cobertura do evento. A TV Globo transmitiu a atividade ao vivo. Todas as reportagens alcançaram uma audiência de quase 200 milhões de pessoas em todo o Brasil.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Patrícia Comunello

