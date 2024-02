Gala do Festival das Lanternas 2024 teve repercussões calorosas dentro e fora da China

Apoie o 247

Em 24 de fevereiro (o 15o dia do primeiro mês no calendário lunar), a Gala do Festival das Lanternas 2024 produzida pelo Grupo de Mídia da China (CMG, sigla em inglês), foi transmitida com sucesso.

A Gala aderiu ao tom geral de alegria e felicidade e ofereceu um “banquete cultural”à audiência, provocando repercussões calorosas dentro e fora da China.

Segundo estatísticas, até as 8h deste domingo (25), a transmissão por diversas mídias atingiu uma audiência de 353 milhões de pessoas, com 184 milhões em meio de plataformas de novas mídias (internet e redes sociais) e 269 milhões por canais televisivos. Os tópicos sobre a Gala do Festival das Lanternas foram lidos 2,99 bilhões de vezes nas mídias sociais.

Além disso, o CMG enviou às mídias estrangeiras uma seleção de alto nível de 18 programas e reportagens e 80 artigos em idiomas estrangeiros sobre a Gala que foram transmitidos por 18 estações de TV e plataformas de novas mídias em 13 países e regiões.

tradução: Shi Liang

revisão: Patrícia Comunello

