Governo chinês alerta cidadãos chineses a evitarem viagens ao Japão

CGTN – O Ministério das Relações Exteriores da China, a embaixada e consulados chineses no Japão emitiram um alerta no dia 14 deste mês para os cidadãos chineses evitarem viajar ao Japão. Aqueles que já se encontram no Japão foram aconselhados a monitorar atentamente a situação de segurança local, a estarem mais atentos às precauções de segurança e a reforçarem os cuidados pessoais.

Em 15 de novembro, cinco companhias aéreas, incluindo a Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Hainan Airlines e Sichuan Airlines emitiram comunicados informando que passagens com escala no Japão, com datas de viagem anteriores a 31 de dezembro e que atendam as condições estabelecidas, poderão ser reembolsadas ou alteradas gratuitamente.