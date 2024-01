Histórias em Xinjiang (3ª temporada) – A Doçura da Vida

Apoie o 247

Atushi está localizada na fronteira ocidental da China. Aqui, os figos estão altamente integrados na vida das pessoas.

Escondidos em cada fruta estão os desejos de Pulkati e Tunisagul de reformar a sua casa; e aos olhos de Reshdan, os figos doces são o presente mais adequado para o casamento quirguiz.

Hoje em dia, o transporte conveniente e o comércio eletrônico permitem que Reshdan entregue seus figos aos clientes sem sair de casa.

De Atushi à mesa de jantar mais distante, o sabor doce dos figos transcende o tempo e o espaço, passando por transformação e renascimento, e finalmente chegando aos lábios das pessoas.

