Histórias em Xinjiang (3ª temporada) – Vermelha, Picante e Gostosa

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Uma em cada quatro pessoas no mundo come pimenta. Em Shawan, a pimenta não é apenas uma parte importante da culinária, mas também uma parte indispensável da vida.

Para Shaymurat, pimenta significa dias mais prósperos a cada ano; para Liu Changlin, pimenta seca é o “toque final” de um prato de dapanji.

continua após o anúncio

Das milhares de hectares de campos de pimenta em Anjihai ao delicioso ensopado de frango em Shawan, cada encontro entre a pimenta e a vida das pessoas leva a uma nova exploração de sabores.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: