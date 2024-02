Investimento da China no exterior aumenta 5,7% em 2023

Apoie o 247

A China manteve um desenvolvimento estável do investimento no exterior em 2023, apontam dados divulgados neste domingo (4) pelo Ministério do Comércio do país. O aporte direto chinês em outros países em todas as indústrias ultrapassou 1,04 trilhão de yuans, um aumento de 5,7% em relação ao ano anterior.

O volume de negócios dos projetos empreitados no exterior em 2023 atingiu mais de 1,13 trilhão de yuans, registrando um crescimento de 8,8%.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Patrícia Comunello

