Lago Yundang em Xiamen é exemplo de proteção ecológica

Xiamen é um importante local de cultivo e prática do pensamento de Xi Jinping sobre o desenvolvimento ecológico. Em 1988, com a iniciativa do então vice-prefeito executivo de Xiamen, Xi Jinping, teve início o projeto de gestão integrada do lago Yundang. Ao longo dos 36 anos, os líderes de Xiamen seguiram o mesmo projeto e tornaram o lago Yundang de um “lago de esgoto” para uma nova “sala de estar da cidade”.

Em março de 1988, Xi Jinping presidiu uma reunião sobre a gestão integrada do lago Yundang, quando reiterou a importância de proteger os recursos ecológicos e apresentou os princípios e objetivos do projeto.

Desde então, os líderes municipais de Xiamen têm implementado o projeto em cinco fases, seguindo os mesmos princípios e objetivo.

Atualmente, a qualidade da água e a biodiversidade do lago estão melhorando cada vez mais. O lago Yundang já se tornou um exemplo de convivência harmoniosa entre a humanide e a natureza da cidade ecológica de Xiamen.

Tradução: Xia Ren

Revisão: Erasto Santos Cruz

