Lançado logotipo comemorativo dos 50 anos das relações diplomáticas China-Brasil

O ano de 2024 assinala o 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o Brasil. Recentemente, foi divulgado o logotipo comemorativo criado pelas duas partes.

Tendo como centro o número 50, ele combina as cores das bandeiras nacionais dos dois países, mostrando que a China e o Brasil mantiveram o respeito e o tratamento em igualdade e realizaram cooperações de benefício recíproco ao longo de meio século. O número 5 e o número 0 se integram e se cruzam, formando o símbolo do infinito ∞, simbolizando que, mesmo distantes geograficamente, eles estão ligados estreitamente e possuem um destino compartilhado, além de ter uma amizade com uma longa história, próspera e promissora.

