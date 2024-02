Legislatura da China conclui sessão do comitê permanente

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

O Comitê Permanente da 14ª Assembleia Popular Nacional (APN) da China concluiu sua oitava sessão nesta terça-feira (27), em Beijing.

Na reunião de encerramento, os legisladores votaram para aprovar uma lei revisada sobre a guarda de segredos do Estado. O presidente Xi Jinping assinou uma ordem presidencial para promulgar a lei.

continua após o anúncio

Zhao Leji, presidente do Comitê Permanente da APN, presidiu a reunião de encerramento.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: