Liderança do PCCh discute projeto do relatório de trabalho do governo

O Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) realizou uma reunião nesta quinta-feira (29) para discutir sobre o projeto do relatório de trabalho do Conselho de Estado que será deliberado na segunda sessão da 14a Assembleia Popular Nacional, o mais alto órgão legislativo do país. Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCCh, presidiu a reunião.

A liderança do PCCh considera que, no ano passado, a China conseguiu progressos no desenvolvimento econômico e social, cumpriu todas as principais tarefas, promoveu o desenvolvimento de alta qualidade e deu passos firmes rumo à construção de um país socialista moderno em todos os aspectos.

Este ano marca o 75o aniversário da fundação da República Popular da China e é um ano importante para alcançar os objetivos do décimo quarto plano quinquenal do país. Para que os trabalhos governamentais sejam bem feitos, é preciso aderir à tônica fundamental de buscar o progresso baseado na estabilidade e à nova filosofia de desenvolvimento.

Segundo a liderança do PCCh, deve-se promover o desenvolvimento de alta qualidade e aprofundar a reforma e abertura em todos os aspectos, além de desenvolver a autossuficiência e o autofortalecimento científico-tecnológico de alto nível, a fim de promover a modernização chinesa e a revitalização da nação.

Tradução: Xia Ren

Revisão: Diego Goulart

