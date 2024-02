Líderes chineses estendem saudações da Festa da Primavera a camaradas veteranos

Os camaradas veteranos expressaram a esperança de que o Partido, o exército e o povo chinês de todos os grupos étnicos se unam ainda mais em torno do Comitê Central do PCCh edit

O presidente chinês, Xi Jinping, e outros líderes chineses visitaram ou enviaram oficiais de departamentos relevantes para visitarem camaradas veteranos para estender saudações festivas antes da Festa da Primavera, ou Ano Novo Lunar chinês.

Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente da Comissão Militar Central, e outros líderes do Partido e do Estado desejaram aos camaradas veteranos uma feliz Festa da Primavera, boa saúde e longevidade.

Os camaradas veteranos elogiaram o sólido progresso feito por todo o Partido, todo o exército e o povo chinês de todos os grupos étnicos para transformar a China em um país socialista moderno em todos os aspectos sob a liderança do Comitê Central do PCCh com o camarada Xi Jinping em seu núcleo no ano passado.

Os camaradas veteranos expressaram a esperança de que o Partido, o exército e o povo chinês de todos os grupos étnicos se unam ainda mais em torno do Comitê Central do PCCh com o camarada Xi Jinping em seu núcleo, e continuamente aumentem a coesão e forjem a alma do Partido com o Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas para uma Nova Era.

Eles pediram esforços para avançar com confiança firme e lutar incansavelmente pela causa de transformar a China em um país mais forte e revitalizar a nação chinesa em todas as frentes por meio da busca pela modernização chinesa.

