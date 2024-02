Líderes da China e da República do Congo trocam felicitações pelos 60 anos das relações diplomáticas

Apoie o 247

O presidente da China, Xi Jinping, e o presidente da República do Congo, Denis Sassou Nguesso, trocaram mensagens de congratulações pelo 60º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países na quinta-feira (22).

No telegrama, o líder chinês afirmou que, nos últimos anos, os dois países tiveram contatos frequentes e continuaram aprofundando a confiança política mútua, com avanço constante da cooperação pragmática, trazendo benefícios sólidos para os dois povos. Xi Jinping apontou que está disposto a trabalhar com Sassou para aproveitar o 60º aniversário, enriquecendo a conotação da parceria estratégica abrangente entre os dois países.

Por sua vez, Sassou expressou a disposição para consolidar ainda mais a parceria bilateral, em busca de uma comunidade de futuro compartilhado entre a China e a África de alto nível.

