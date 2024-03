Livro de Xi Jinping sobre direitos humanos é lançado em Paris

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

A cerimônia de lançamento global do livro Xi Jinping: O Respeito e a Garantia dos Direitos Humanos (francês-chinês) foi realizada nessa quinta-feira (29) em Paris, na França.

O encarregado de negócios da Embaixada da China no país europeu, Chen Dong, e o diretor do Centro Europeu de Pesquisa para a Comunidade de Futuro Compartilhado, Jean-Christophe Bas, discursaram no evento. Mais de 60 representantes chineses e franceses dos setores político, econômico e cultural acompanharam o lançamento.

continua após o anúncio

Chen Dong disse que a publicação é uma coletânea de observações importantes feitas pelo presidente chinês sobre os direitos humanos, incorpora a filosofia nesta área centrada no povo, reflete a tradição excelente da civilização chinesa de colocar o povo em primeiro lugar e esclarece a ideia de governança do Partido Comunista da China (PCCh) no tema, facilitando que leitores chineses e estrangeiros entendam a perspectiva da China sobre os direitos humanos.

tradução: Shi Liang

continua após o anúncio

revisão: Patrícia Comunello

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: