Livro de Xi Jinping sobre modernização chinesa é publicado em inglês e bilingue inglês-chinês

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

A versão em inglês e a bilingue inglês-chinês de excertos dos discursos do presidente Xi Jinping sobre a modernização chinesa foram publicadas recentemente pela Editora Central de Compilação e Tradução e estão disponíveis na China e no exterior.

O livro inclui uma série de discursos importantes em torno da modernização chinesa feitos por Xi Jinping de novembro de 2012 a outubro de 2023. Dividida em sete temas principais, a publicação reflete de forma sistemática as explicações profundas do líder chinês sobre as características, requisitos essenciais e princípios fundamentais da modernização chinesa, mostrando os avanços de inovação na teoria e prática desde o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh).

continua após o anúncio

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Erasto Santos Cruz

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: