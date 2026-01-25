Lula anuncia isenção de vistos a cidadãos chineses

CGTN – O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou nesta sexta-feira (23) que o país implementará a política de isenção de vistos a algumas categorias de curta duração para cidadãos chineses, em reciprocidade à medida de isenção de vistos adotada pela China desde 2025 para cidadãos brasileiros. A data da implemantação da política ainda será divulgada.

Segundo a declaração do Palácio do Planalto, o objetivo é facilitar o intercâmbio de pessoas entre o país asiático e outras regiões, no contexto de aproximação da China com a América Latina e outros blocos.

Fonte: CMG