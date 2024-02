Ministério do Comércio da China refuta documento infundado dos EUA, diz mídia chinesa

Apoie o 247

O Escritório do Representante do Comércio dos Estados Unidos publicou recentemente o Relatório sobre o Cumprimento pela China dos Compromissos de Adesão à Organização Mundial do Comércio (OMC), 2023.

O documento nega os trabalhos feitos pela China no cumprimento de seus compromissos de adesão à OMC e acusou que os sistemas e as políticas econômicas e comerciais da China representam grandes desafios ao comércio global.

O porta-voz do Ministério do Comércio da China manifestou resoluta oposição ao documento estadunidense, cujo conteúdo demonstra ações unilaterais e de bullying de Washington.

Desde seu ingresso à OMC, a China, maior país membro em desenvolvimento, defendeu firmemente o sistema multilateral do comércio, implementou o verdadeiro multilateralismo, honrou seu compromisso feito na adesão à OMC e aperfeiçoou constantemente o sistema de economia de mercado socialista e o sistema legal baseados nas próprias situações do país.

A China ampliou sua abertura institucional de alto nível, participou de forma ampla da reforma da OMC e ajudou outros membros em desenvolvimento, especialmente os menos desenvolvidos, a se integrarem ao sistema comercial multilateral.

Entretanto, os Estados Unidos têm como ponto de partida “EUA em primeiro lugar”, violaram as regras da OMC, implementaram bullying comercial unilateral, formularam políticas industriais discriminatórias, interromperam as cadeias industrial e de suprimentos globais, afetaram seriamente a ordem comercial internacional e prejudicaram os interesses comuns dos membros da OMC.

O porta-voz reiterou que os Estados Unidos não refletiram sobre seus próprios atos, mas culparam outros para encobrir suas próprias violações e atos destrutivos, que são extremamente irresponsáveis.

Tradução: Xia Ren

Revisao: Diego Goulart

