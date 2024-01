Nauru anunciou o reconhecimento do princípio de Uma Só China, cortou as chamadas “relações diplomáticas” com as autoridades de Taiwan e está disposto a restaurar laços com a China edit

O governo da República de Nauru, país insular na Oceania, anunciou na sexta-feira (15), o rompimento das chamadas “relações diplomáticas” com Taiwan. A afirmação foi verificada no mesmo dia pelas autoridades de Taiwan.

Em uma coletiva de imprensa, um porta-voz da Chancelaria chinesa afirmou que, como um país soberano e independente, Nauru anunciou o reconhecimento do princípio de Uma Só China, cortou as chamadas “relações diplomáticas” com as autoridades de Taiwan e está disposto a restaurar os laços com a China. A parte chinesa aprecia e saúda essa decisão.

Existe apenas uma China no mundo, e Taiwan é uma parte inalienável do território chinês. A República Popular da China é o único governo legal que representa toda a China. Isso constitui um consenso da comunidade internacional e já foi confirmando na resolução 2.758 da Assembleia Geral das Nações Unidas. Com base no princípio de Uma Só China, 182 países estabeleceram relações diplomáticas com a China. A decisão de Nauru demonstra mais uma vez que o princípio de Uma Só China é a tendência dos tempos. Os dois países vão abrir um novo capítulo nas relações bilaterais com base nesse princípio.

