Nauru se torna o 183º parceiro diplomático da China

A China e Nauru retomaram hoje (24) as relações diplomáticas em nível de embaixada, e o arquipélago se tornou o 183º parceiro diplomático do país asiático, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin, em uma coletiva de imprensa na quarta-feira (24).

Wang Wenbin afirmou que o reinício da diplomacia sino-nauruana demonstra mais uma vez que há apenas uma China no mundo, que Taiwan é uma parte inalienável do território chinês e que o governo da República Popular da China é o único governo legal que representa toda a China, o que é um consenso predominante na comunidade internacional, bem como uma norma básica universalmente reconhecida nas relações internacionais.

Wang Wenbin ressaltou que, atualmente, as relações da China com os países insulares do Pacífico continuaram se desenvolvendo com profundidade. Esta retomada das relações diplomáticas vem sendo amplamente esperada por Nauru e outros países insulares do Pacífico, sendo do interesse fundamental e de longo prazo da China e de Nauru. As relações entre os dois países abriram um novo capítulo, e os dois lados abriram as portas para a amizade, a cooperação e o desenvolvimento comum.

