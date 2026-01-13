Navio-hospital da Marinha Chinesa visita o Brasil

CGTN – O navio-hospital da Marinha Chinesa “Arca da Rota da Seda”, em “Missão Harmoniosa 2025”, chegou no dia 8 ao Rio de Janeiro, no Brasil, para uma visita de cortesia de sete dias e a realização de atividades de intercâmbio médico.

Na manhã da chegada, foi realizada uma cerimônia de boas-vindas no cais. Militares e autoridades governamentais brasileiras, funcionários da Embaixada e dos Consulados da China no Brasil, além de moradores locais, chineses residentes no exterior e representantes de instituições chinesas no Brasil, participaram da cerimônia.

Durante a visita, a “Arca da Rota da Seda” estará aberta ao público, e representantes do Departamento de Saúde Naval do Brasil embarcarão para visitas e atividades de intercâmbio médico.

O navio-hospital também realizará atividades bilaterais, como visitas culturais, e enviará uma equipe cultural para a Associação Brasileira de Intercâmbio Cultural Sino-Brasileiro. Além disso, será realizada uma recepção no convés do navio.

Fonte: CMG