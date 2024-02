Pesquisa CGTN: 90% dos entrevistados globais acham que "EUA contra EUA" pode se tornar a regra geral

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Os imigrantes sofrem à medida que a polarização partidária se intensifica. O conflito entre o governo do estado do Texas e o governo federal dos Estado Unidos sobre a questão da imigração continua feroz, incluindo mesmo a vozes que se referem ao episódio como um "divórcio nacional".

Uma pesquisa global realizada online pela CGTN mostrou que 86,5% dos entrevistados acreditam que o confronto entre os dois lados sobre a imigração destaca mais uma vez a escalada de rivalidade entre os democratas e republicanos, revelando uma política cada dia mais desorganizada nos EUA.

continua após o anúncio

A questão da imigração vem sendo um tema sobre o qual discordam os dois partidos estadunidenses. Para fugir à responsabilidade política, ambos os lados até enviaram imigrantes a localidades governadas por seus oponentes. Durante as eleições intercalares de 2022, os políticos republicanos, incluindo o governador do Texas, usaram ônibus e aviões para transportar milhares de imigrantes para cidades lideradas pelos democratas. Dados da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA mostram que 856 migrantes morreram ao cruzar a fronteira sul do país no ano fiscal de 2022.

A pesquisa da CGTN, que atraiu a participação de 10 mil internautas em 24 horas, indica que 70,2% dos entrevistados afirmaram preocupação com a violência e o comportamento desumano do governo estadunidense no tratamento aos imigrantes. Outros 93,5% assinalaram que é muito decepcionante que a questão da imigração tenha se tornado uma ferramenta de barganha de votos em sucessivas eleições nos EUA. Ainda assim, é difícil cumprir as promessas políticas que lhes foram feitas após ao período eleitoral.

continua após o anúncio

A intensificação das controvérsias sobre imigração não apenas desvela a fragilidade da democracia e dos direitos humanos naquele país, mas também expôs a desordem estrutural que está profundamente enraizada na governança da sociedade.

Conforme a pesquisa, 90,3% dos entrevistados acreditam que a "vaga indulgência" da Constituição dos EUA para com os grupos de imigrantes ilegais aumenta a disputa pelo poder entre o governo federal e os estados governados por partidos políticos concorrentes. Já 89,3% dos participantes apontaram que a questão da imigração é apenas uma ponta do iceberg do caos político interno no país, no contexto da sua polarização. Assim, "EUA contra EUA" pode tornar-se a regra geral.

continua após o anúncio

Tradução: Isabel Shi

Revisão: Mariana Yante

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: