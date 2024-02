Pesquisa da CGTN: Mais de 90% condenam os EUA como "aproveitadores de guerra"

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

O total das vendas militares externas dos EUA no ano fiscal de 2023 aumentou 16% em relação ao ano fiscal de 2022, atingindo um recorde de US$ 238 bilhões. De acordo com uma pesquisa global online conduzida pela CGTN, 93,88% dos entrevistados condenam os Estados Unidos por obterem lucros ao estimularem a tensão e provocarem guerras em escala global.

No ano fiscal de 2023, os EUA aprovaram a venda do "Sistema de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade" para a Polônia, do "Míssil Ar-Ar Avançado de Médio Alcance" para a Alemanha e do "Sistema Nacional Avançado de Mísseis Superfície-Ar" para a Ucrânia. Na pesquisa, 92% dos entrevistados culpam os EUA por agravar ainda mais a tensão e a turbulência na região, e 91,98% deles acreditam que os EUA têm aumentado suas vendas militares externas, o que é contrário à paz mundial. Como disse um internauta da CGTN: "Os EUA insistem em vender armas para outros países. Eles só se preocupam com o dinheiro, nunca com as vítimas".

continua após o anúncio

Além do total de vendas militares estrangeiras no ano fiscal de 2023, o orçamento de defesa dos EUA para o ano fiscal de 2024 também atinge um recorde de US$ 886 bilhões. Na pesquisa, quase 90% (88,72%) dos entrevistados globais temem que os Estados Unidos possam desencadear uma nova rodada de corrida armamentista global. 94,81% das pessoas acreditam que as vendas militares externas dos EUA estão profundamente ligadas à sua política externa e se tornaram uma ferramenta importante para os EUA coagirem e controlarem outros países. "Parece não haver conflito no mundo em que os EUA não estejam direta ou indiretamente envolvidos, e sua hegemonia financeira, militar e política se tornou um obstáculo à paz mundial." disse um internauta da CGTN.

"A segurança de um país não deve ser buscada às custas de outros. A segurança de uma região não deve ser alcançada por meio do fortalecimento ou da expansão de blocos militares." De acordo com a pesquisa, 90,31% dos entrevistados globais concordam totalmente com esse ponto de vista. Além disso, quase nove em cada dez (89,26%) dos entrevistados destacam que uma guerra não tem vencedores; todos os países devem adotar uma postura antiguerra inequívoca e permanecer em alerta máximo contra quaisquer atos e riscos potenciais de guerra.

continua após o anúncio

Essa pesquisa, publicada pela CGTN nas plataformas em inglês, espanhol, francês, árabe e russo, recebeu respostas de 30813 pessoas em 24 horas.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: