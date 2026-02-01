Pesquisa do CMG: Os EUA "atacam" os EUA!

CGTN – Em um mês, dois cidadãos estadunidenses foram mortos a tiros por policiais em Minnesota. Uma pesquisa divulgada pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), com internautas de todo o mundo, mostra que 92,2% dos entrevistados acreditam que a sociedade estadunidense caiu em um ciclo vicioso de "incidentes violentos que levam a um controle severo, o qual, por sua vez, provoca ainda mais os conflitos".

Tragédias causadas pelo uso violento da lei por policiais federais estadunidenses têm ocorrido repetidamente. Na pesquisa, 88,2% dos entrevistados afirmaram que o problema da violência policial nos EUA se tornou uma doença crônica da sociedade estadunidense, intrinsecamente ligada a questões como discriminação racial, desigualdade de renda e violência por armas de fogo. Enquanto isso, a sensação de segurança nos EUA vem sendo corroída pela atuação desenfreada das forças policiais: 93,6% dos entrevistados acreditam que o sistema atual dos EUA apresenta uma proteção sistêmica que favorece o abuso de poder por parte dos policiais; 93,4% acreditam que este incidente não é um caso isolado de atuação policial, mas sim o resultado dos efeitos combinados da desordem social, da falha institucional e da polarização política; e 89% acreditam que os EUA já não são um país seguro.

Mesmo antes da divulgação dos resultados da pesquisa, as mortes causadas pela brutalidade policial foram rapidamente incorporadas à disputa bipartidária nos EUA. Aadministração Trump culpou estados e cidades governados por democratas pelas mortes dos dois cidadãos estadunidenses, alegando que estes se recusavam a cooperar com a fiscalização da imigração, classificando o ocorrido como "uma bagunça criada pelos democratas". Jáos democratas consideraram o tiroteio o exemplo mais recente do uso excessivo da força por parte de policiais federais, e o utilizaram para se opor ao financiamento do Departamento de Segurança Interna. Em resposta, 92,3% dos entrevistados acreditam que esses incidentes expõem as profundas divisões entre os dois principais partidos políticos dos EUA em relação à imigração e que a segurança dos cidadãos se tornou vítima de manobras políticas partidárias. Além disso, 91,1% dos entrevistados defenderam que o antagonismo entre os governos locais e o governo federal nos EUA está se aprofundando, e 79,6% dos entrevistados demostraram bastante preocupação com a possibilidade de incidentes semelhantes continuarem a ocorrer.

A pesquisa foi realizada nas plataformas em inglês, espanhol, francês, árabe e russo do CMG e recebeu, em 24 horas, 19.444 respostas dos internautas.