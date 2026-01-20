Pesquisa mostra que China é o maior fator estabilizador de um mundo cheio de incertezas

CGTN – Segundo dados oficiais divulgados nesta segunda-feira (19), o PIB chinês em 2025 ultrapassou 140 trilhões de yuans, aumentando 5% em comparação com o ano anterior.

Sobre o fato, a Rede Global de Televisão da China (CGTN, na sigla em inglês) realizou uma pesquisa na internet. Segundo o resultado, 82,6% dos participantes acham que o conceito de desenvolvimento de alta qualidade da China orienta a tendência de desenvolvimento da economia mundial.

Para 86,6% dos entrevistados, o enorme mercado chinês oferece oportunidades de desenvolvimento para outros países. 83,6% acham que as políticas e medidas definidas pelo 15º Plano Quinquenal da China demonstram que o país sempre foi e continua sendo um firme defensor da globalização e do multilateralismo.

Ao mesmo tempo, 89,3% dos participantes da pesquisa consideram que os confrontos geoeconômicos e os conflitos armados entre países são a maior incerteza e o maior desafio para a economia global. 93,2% dos entrevistados criticaram as medidas tarifárias adotadas pelos Estados Unidos, que para eles, são a maior fonte de riscos para o crescimento da economia global e da própria economia estadunidense.

A pesquisa foi realizada em inglês, francês, espanhol, árabe e russo, atraindo a participação de mais de 10 mil internautas de todo o mundo.

Fonte: CMG