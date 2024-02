Por que empresas estrangeiras aumentam seus investimentos na China?

Apoie o 247

O investimento estrangeiro é uma força importante para promover o desenvolvimento e a prosperidade comuns tanto da economia chinesa quanto da mundial. Em janeiro deste ano, 4.588 novas empresas de capital estrangeiro foram estabelecidas na China. Em um cenário de crescimento contínuo no ano passado, isso representa um aumento de 74,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

É evidente que, apesar da desaceleração do crescimento econômico mundial e da recessão geral do investimento global, a China ainda é o destino de investimento preferido das empresas estrangeiras.

De modo geral, as enormes oportunidades de desenvolvimento e o potencial de crescimento do mercado chinês estão sendo reconhecidos pelas multinacionais. Em janeiro, a indústria chinesa de alta tecnologia atraiu investimentos de 39,16 bilhões de yuans, representando 34,7% dos investimentos estrangeiros efetivamente usados. Desse montante, o investimento estrangeiro no setor de manufatura de alta tecnologia aumentou em 40,6%. Isso mostra que, com o impulso do desenvolvimento de alta tecnologia, os investimentos das empresas estrangeiras na China também foram otimizados.

No primeiro mês deste ano, os investimentos dos países desenvolvidos ocidentais na China aumentou drasticamente. Os da França e da Suécia aumentaram 25 vezes e 11 vezes, respectivamente. Os investimentos reais da Alemanha, Austrália e Singapura na China cresceram 211,8%, 186,1% e 77,1%, respectivamente, provando que a teoria de algumas mídias ocidentais de uma suposta "retirada de investimentos estrangeiros da China" é infundada.

De acordo com o recente relatório da Associação Chinesa para a Promoção do Comércio Internacional, cerca de 70% das empresas estrangeiras pesquisadas estavam otimistas em relação à situação do mercado na China nos próximos cinco anos. Mais de 90% das empresas estrangeiras entrevistadas previram que a lucratividade de seus investimentos na China permanecerão estáveis ou aumentarão nos próximos cinco anos.

De acordo com os analistas, com a implementação de medidas apropriadas feitas pela China, a escala e a proporção global de investimentos estrangeiros recebidos pelo país continuarão aumentando acentuadamente no futuro. A confiança das empresas estrangeiras em expandir seus negócios na China será ainda mais fortalecida.

