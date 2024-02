Porta-voz chinesa explica agenda do chanceler chinês na Alemanha, Espanha e França

Mao Ning afirmou que a Conferência de Segurança de Munique é um importante fórum anual sobre as estratégias internacionais e as políticas de segurança edit

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, revelou nesta quinta-feira (15) que o chanceler chinês vai participar da 60ª Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, e visitar a Espanha e a França entre os próximos dias 16 e 21.

Mao Ning afirmou que a Conferência de Segurança de Munique é um importante fórum anual sobre as estratégias internacionais e as políticas de segurança e, por isso, a parte chinesa sempre enviou representantes de alto nível ao evento. Wang Yi, que também é membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, vai esclarecer a opinião chinesa sobre a comunidade de futuro compartilhado da humanidade e a multipolaridade com igualdade e ordem.

Segundo a porta-voz, a Espanha é um importante país da União Europeia e uma parceira estratégica abrangente da China. Após seis anos, o chanceler chinês visitará mais uma vez o país ibérico com o objetivo de promover a efetivação dos consensos alcançados pelos líderes dos dois Estados, dar continuidade à amizade estabelecida no curso dos últimos 50 anos, consolidar a confiança política e ampliar a agenda de cooperação.

Sobre a viagem para a França, Mao Ning indicou que a China e a França são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, e este ano marca o 60º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países. Além de vários encontros bilaterais, Wang Yi também vai participar do Diálogo Estratégico China-França com o conselheiro diplomático francês, Emmanuel Bonne.

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Mariana Yante

