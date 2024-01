Premiê chinês profere discurso no Fórum Econômico Mundial 2024

Li Qiang disse que o tema da reunião, “Reconstruir a confiança”, está muito alinhado com as preocupações das pessoas edit

O primeiro-ministro da China, Li Qiang, participou nesta terça-feira (16) da reunião anual 2024 do Fórum Econômico Mundial em Davos e proferiu um discurso.

Li Qiang disse que o tema da reunião, “Reconstruir a confiança”, está muito alinhado com as preocupações das pessoas. A confiança é construída com base em nossa espectativa de um futuro melhor para a humanidade e em nossa disposição de trabalhar juntos para isso.

Segundo ele, todas as partes devem deixar de lado seus preconceitos, superar suas diferenças, tratar uns aos outros com sinceridade, avançar na mesma direção e unir-se como um só para romper o déficit de confiança.

O premiê chinês apresentou uma proposta de cinco pontos para reconstruir a confiança, reforçar a cooperação e promover a recuperação econômica mundial: fortalecer a coordenação de políticas macroeconômicas; reforçar a colaboração na divisão internacional do trabalho; aumentar o intercâmbio e a cooperação interancional na ciência e tecnologia; reforçar a cooperação no desenvolvimento verde; e melhorar as cooperações Sul-Norte e Sul-Sul.

