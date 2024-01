Presidente brasileiro promete apoiar a política de uma só China, diz mídia chinesa

Ele pediu esforços conjuntos para aprofundar a cooperação da China com a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos e o Mercado Comum do Sul (Mercosul) edit

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, prometeu firmar o compromisso inabalável com a política de uma só China na sexta-feira (19), quando se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, em Fortaleza, Brasil.

Lula expressou a esperança de mais intercâmbios de alto nível entre os dois lados para levar a parceria estratégica abrangente China-Brasil a um novo patamar.

O Brasil está pronto para aprofundar a cooperação com a China e acolher mais investimentos de empresas chinesas, disse ele.

O presidente brasileiro disse que os dois países compartilham consensos em uma série de questões importantes, pedindo esforços conjuntos para aumentar a força geral e a voz global dos países em desenvolvimento.

Wang Yi, também membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, disse que a China sempre deu prioridade às relações com o Brasil em sua diplomacia.

Ele pediu esforços conjuntos para aprofundar a cooperação da China com a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos e o Mercado Comum do Sul (Mercosul).

A China está pronta para aproveitar os 50 anos do estabelecimento das relações diplomáticas como uma oportunidade para fortalecer a sinergia das estratégias de desenvolvimento, bem como os intercâmbios de alto nível, e abrir novas perspectivas para a parceria estratégica abrangente China-Brasil, acrescentou o chanceler chinês.

