Presidente da Assembleia Geral da ONU concede entrevista exclusiva para o CMG

O presidente da 78ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, Dennis Francis, concedeu recentemente uma entrevista exclusiva para o Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), no programa “Falem, líderes”.

Após uma visita de vários dias na China, Dennis Francis ficou impressionado com os êxitos de desenvolvimento alcançados pelo país. Ele elogiou, em primeiro lugar, o trabalho do governo chinês na construção de infraestruturas, erradicação da pobreza, direitos das mulheres, entre outras áreas. Para Francis, todos são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) impulsionados pela ONU.

O diplomata de Trinidad e Tobago enfatizou que os êxitos chineses não foram resultados de mágica, mas sim, de trabalho, disciplina e dedicação. Dennis Francis foi eleito presidente da 78ª Sessão da Assembleia Geral da ONU no dia 1º de junho do ano passado. O lema para seu mandato é “Paz, Prosperidade, Progresso e Sustentabilidade”. Ele quer que a China possa trabalhar junto com a ONU para promover tais objetivos.

Francis mencionou também o Turbinando o Futuro, ideia que visa impulsionar o desenvolvimento social através da potência coletiva na criação de soluções tecnológicas, inovadoras e sustentáveis que contribuem para a resolução de desafios ligados aos ODS da agenda da ONU.

Ele salientou que faltam apenas seis anos para 2030, por isso, todos devem se dedicar aos planos e procurar a realização dos objetivos com todos os esforços.

Além disso, Francis também afirmou que o propósito da ONU é proteger o mundo dos desastres das guerras. Portanto, os atuais conflitos no mundo preocupam muito o órgão que, por um lado pede pelo cessar-fogo entre as partes envolvidas, e por outro, oferece assistência humanitária aos civis afetados.

