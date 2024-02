Presidente da Sérvia concede entrevista exclusiva ao CMG

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

O presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, concedeu recentemente uma entrevista exclusiva ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês).

Na manhã de 19 de março de 2022, o trecho Belgrado-Novi Sad da linha ferroviária húngaro-sérvia foi oficialmente aberto ao tráfego. Sua abertura não apenas realiza o sonho do povo sérvio de uma ferrovia de alta velocidade, mas também permite que mais pessoas experimentem uma "vida de cidades gêmeas". O presidente sérvio disse que depois de experimentar o trem de alta velocidade na China, começou a ansiar por ele.

continua após o anúncio

Em relação ao acordo de livre comércio assinado pela China e Sérvia em outubro passado, o presidente sérvio disse que o acordo trará inúmeras novas oportunidades para a Sérvia. Cada vez mais empresas e pessoas chinesas virão para a Sérvia, realizarão a cooperação entre empresas e o intercâmbio interpessoal, abrindo novas portas para o desenvolvimento da Sérvia, acrescentou ele.

Vučić disse que o acordo livre que foi um sonho antigo dele, agora se tornou realidade, e os dois lados precisam continuar a implementá-lo nos próximos anos. Ele também expressou seus agradecimentos ao presidente chinês, Xi Jinping, por concordar em assinar para que os dois lados cheguem a este acordo de cooperação.

continua após o anúncio

Tradução: Cecília Ma

Revisão: Gabriela Nascimento

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: