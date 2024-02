Presidente do COI mostra confiança sobre o desenvolvimento de esportes de gelo e neve na China

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, concedeu na quarta-feira uma entrevista ao Grupo de Mídia da China (CMG, sigla em inglês) durante os Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Gangwon 2024, realizados na Coreia do Sul.

Os Jogos Olímpicos de Paris serão realizados no verão de 2024, quando o CMG enviará cerca de 2 mil jornalistas para a cobertura. Ao comentar sobre o assunto, Thomas Bach elogiou a cobertura de alta qualidade produzida pelo CMG sobre os Jogos Olímpicos anteriores e mostrou plena confiança quanto a seu desempenho na cobertura do evento parisiense.

continua após o anúncio

O presidente do COI ainda teceu elogios aos resultados alcançados pelos atletas chineses nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Gangwon, dizendo que os Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing em 2022 tiveram grande influência e que a China poderá alcançar ainda mais sucesso nos Jogos Olímpicos de Inverno.

Ao comentar sobre o desenvolvimento chinês no Movimento Olímpico, Thomas Bach disse que se trata de um crescimento exponencial e a China já se tornou um país forte em esporte do mundo.

continua após o anúncio

Tradução: Xia Ren

Revisão: Mariana Yante

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: