Presidente do Fórum Econômico Mundial ressalta a importância do diálogo em entrevista concedida ao CMG

CGTN – Às vésperas da reunião anual do Fórum Econômico Mundial de 2026, o presidente do fórum, Børge Brende, concedeu uma entrevista exclusiva ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês).

Ao falar do tema desta edição, “Um Espírito de Diálogo”, Brende considera-o como uma expectativa. Ele espera que mais diálogos sejam realizados no futuro, pois a comunicação pode tornar os contatos mais estreitos entre diferentes partes do mundo. Ele lamentou que, hoje em dia, o mundo está caminhando em direção à fragmentação e à polarização. Brende expressou a vontade de que dirigentes de diferentes países possam trabalhar juntos e considerar os assuntos sob uma perspectiva de “benefício mútuo”.

Brende afirmou que o fórum tem se empenhado em reunir dirigentes governamentais e representantes empresariais. Segundo ele, o evento pode desempenhar melhor seu papel por meio do diálogo. Todas as partes podem alcançar consensos comuns e reforçar compreensões por essa plataforma internacional, o que é muito importante para o evento. Brende deseja que a cooperação global possa subir a um novo patamar no ano novo.

Quanto aos eventuais riscos trazidos pelas disputas geopolíticas, Brende afirmou que essa questão pode ser enfrentada tanto com uma atitude otimista como com uma postura pessimista. Ele apontou que, na verdade, o mundo está enfrentando uma situação geopolítica mais desafiadora após a Guerra Fria. Segundo Brende, havia uma previsão de que tal conjuntura geopolítica iria causar um impacto mais severo ao crescimento global. No entanto, o fato é que a economia global demonstra uma forte resiliência e as tecnologias de ponta tornaram-se um novo impulso do crescimento, com destaque para a Inteligência Artificial (IA). De acordo com Brende, existe uma baixa possibilidade de haver guerras em grande escala ou uma escalada de conflitos. Mas, caso isso aconteça, vai causar consequências muito severas. “Por isso, temos que tentar o melhor para evitar tal situação”, afirmou Brende.

Brende disse que, como a segunda maior economia do mundo, que apenas fica atrás dos Estados Unidos, a China tem uma influência que já foi ampliada para diversos setores do mundo. Ele considera inspirador o discurso feito pelo presidente chinês, Xi Jinping, no Fórum Econômico Mundial de 2017, que se refere à importância do multilateralismo e da cooperação internacional. Brende afirmou que, para uma grande nação, talvez seja mais fácil agir de forma unilateral, mas a China sempre ressalta o significado de “somente trabalhando juntos vamos mais longe”, e isso é muito fundamental para nós, pois enfrentamos diversos desafios no momento, e os esforços conjuntos são a única via para resolver esses problemas.

Em dezembro de 2025, o Porto de Livre Comércio em Hainan entrou em uma operação aduaneira independente em toda a ilha. Ao falar sobre isso, Brende disse não estar surpreso com essa medida adotada pela China. Ele lembrou que o país asiático iniciou sua abertura ao exterior em 1979, quando o seu Produto Interno Bruto (PIB) ocupava apenas 2% do total do mundo. Atualmente, essa proporção já chega a 20%. Para Brende, o resultado positivo comprova que a reforma e abertura não somente robustece a economia chinesa, cria um grande volume de empregos, como também erradica a pobreza. Além disso, a China se mantém avançada em diversas áreas de tecnologia e tem se tornado um dos líderes no desenvolvimento das energias renováveis. Brende afirmou que a China obtém seus sucessos por meio da reforma e abertura e acredita que o país continuará promovendo a abertura ao exterior.

Fonte: CMG