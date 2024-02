Presidentes da China e de Portugal trocaram felicitações pelos 45 anos das relações diplomáticas

Apoie o 247

O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, trocaram mensagens de congratulações nesta quinta-feira (8) pelos 45 anos das relações diplomáticas entre dois países.

Na mensagem, o líder chinês lembrou que, ao longo dos 45 anos, com uma filosofia de respeito mútuo, abertura e inclusão, a China e Portugal resolveram adequadamente a questão de Macau por meio de negociações amigáveis, estabeleceram a parceria estratégica abrangente, levando em consideração o cenário mundial, e trabalharam juntos para lidar com a crise financeira internacional e com o desafio global da saúde pública.

Além disso, os dois países ampliaram suas cooperações empresariais mutuamente benéficas, envidaram esforços conjuntos na Iniciativa Cinturão e Rota, promoveram o desenvolvimento das relações China-Europa e defenderam o multilateralismo. Todas as ações retratam a maneira correta de se relacionar entre as nações.

Xi Jinping reafirmou que atribui alta importância ao desenvolvimento das relações China-Portugal e está disposto, junto com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, a orientar a parceria estratégica abrangente entre os dois países para um aprofundamento contínuo, de forma a beneficiar os dois povos, promover o desenvolvimento saudável e estável do relacionamento China-Europa, assim como contribuir com esforços para a paz, a estabilidade e a prosperidade mundial.

Para o presidente português, apesar de uma longa distância geográfica, Portugal e a China têm mantido relações amigáveis nos setores político, econômico, cultural e social. Desde o estabelecimento das relações diplomáticas, os dois países obtiveram progresso robusto nas relações bilaterais, realizaram a transferência bem-sucedida do exercício da soberania sobre Macau, promoveram em conjunto o desenvolvimento do Fórum para a Cooperação Econômica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa e efetuaram cooperações multilaterais.

Sousa se comprometeu a trabalhar junto com a parte chinesa para herdar e levar adiante a amizade e promover o relacionamento bilateral para alcançar um progresso maior.

