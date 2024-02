Primeiro-ministro de Laos elogia “Prelúdio da Gala do Festival da Primavera”

Apoie o 247

Uma série de eventos culturais intitulada “Prelúdio da Gala do Festival da Primavera” foi realizada na última quinta-feira (1) em Laos.

Promovidas pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), as atividades promovem o intercâmbio cultural e a aprendizagem mútua das civilizações por meio do laço do Festival da Primavera, ou seja, o Ano Novo Chinês, que será celebrado em 10 de fevereiro, segundo calendário lunar.

O primeiro-ministro de Laos, Sonexay Siphandone, fez elevados elogios aos eventos, apontando que essa iniciativa aproxima ainda mais os povos laosiano e chinês e aumenta seus entendimentos mútuos. A autoridade acredita que as celebrações do Festival da Primavera acrescentarão muita cor e alegria às cidades laosianas e estimularão o turismo do país.

A ferrovia China-Laos foi inaugurada em abril de 2023. Desde então, vem movimentando o comércio e intercâmbio interpessoal entre os dois vizinhos. Durante o ano novo chinês, os produtos criativos da Gala do Festival da Primavera serão distribuídos aos passageiros.

Traduçã: Isabel Shi

Revisão: Patrícia Comunello

