Principal órgão consultivo político da China inicia sessão anual

Beijing, 4 mar (Xinhua) -- O principal órgão consultivo político da China, o Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC), abriu sua sessão anual nesta segunda-feira em Beijing.

Xi Jinping e outros líderes chineses participaram da reunião de abertura da segunda sessão do 14º Comitê Nacional da CCPPC, realizada no Grande Palácio do Povo.

Na reunião, a agenda da sessão foi analisada e aprovada.

Wang Huning, presidente do Comitê Nacional da CCPPC, apresentou um relatório de trabalho do Comitê Permanente do Comitê Nacional da CCPPC à sessão.

