Programas especiais do CMG começam a transmitir em 14 países da APEC

CGTN – Na véspera da participação do presidente chinês, Xi Jinping, na 32ª Reunião de Líderes Econômicos da Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (APEC), em Gyeongju, Coreia do Sul, e de sua visita de Estado ao país, o Grupo de Mídia da China (CMG) começou a transmitir mais de dez programas especiais em 22 principais veículos de imprensa de 14 países membros da APEC, incluindo Austrália, Canadá, Chile, Indonésia, Coreia do Sul, Peru, Rússia, Tailândia e Estados Unidos.

O vice-chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do CMG, Shen Haixiong, proferiu um discurso por vídeo, pelo qual afirmou que a China tem promovido com grandes esforços a construção de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade, trabalhando junto com outras economias da Ásia e do Pacífico a fim de desempenhar um papel de liderança no impulsionamento da globalização econômica e multipolarização mundial.

Shen Haixiong apontou que na 4ª Sessão Plenária do 20˚ Comitê Central do PCCh, encerrada no dia 23 em Beijing, foram elaborados os planos pela instância superior para o desenvolvimento econômico e social da China direcionados aos próximos cinco anos, o que criará mais oportunidades para o desenvolvimento sustentável e prosperidade comum da região.

Ele também expressou a vontade do CMG de se esforçar ao lado dos parceiros da Ásia e do Pacífico, para expandir os intercâmbios interpessoais e culturais e realizar diálogos e cooperações, a fim de contribuir com sabedoria e força para a governança global.

Fonte: CMG