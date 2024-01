Projeto Estratégico 3820 foi extremamente importante para avanços em Fuzhou

Apoie o 247

"No caminho para o novo século, a cidade de Fuzhou deve ter um projeto estratégico baseado na ciência e na prática, para que novos progressos possam ser feitos na busca da reforma e abertura", disse o presidente chinês, Xi Jinping em 1993, quando era secretário do Comitê Municipal de Fuzhou do Partido Comunista da China (PCCh).

Estratégia de 20 anos para o desenvolvimento social e econômico de Fuzhou (Photo: Divulgação/CRI)

Sob sua liderança, foi elaborada a "Estratégia de 20 anos para o desenvolvimento social e econômico de Fuzhou", conhecido como Projeto Estratégico 3820, com plano sistemático de metas e etapas de 3, 8 e 20 anos para o desenvolvimento da cidade.

A meta do projeto era dobrar os principais indicadores econômicos da cidade até 1995 em comparação com 1990, tornando a cidade uma das mais desenvolvidas do país até 2000 e atingindo ou se aproximando do nível atual dos países asiáticos de desenvolvimento médio em 20 anos, ou seja, até 2010.

Até hoje, o Projeto Estratégico 3820 ainda é de grande importância prática para a China.

