Projeto Estratégico 3820 tem o povo como núcleo

No mesmo dia, Xi Jinping realizou um simpósio com representantes dos residentes abordando questões sobre a reconstrução, e então, começou logo o projeto de restauração do local edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Em 1992, o presidente Xi Jinping, então secretário do Comitê Municipal de Fuzhou do Partido Comunista da China (PCCh), elaborou a "Estratégia de 20 anos para o desenvolvimento social e econômico de Fuzhou", conhecido como Projeto Estratégico 3820. Existem capítulos especiais para construção urbana, proteção ambiental, cultura, educação etc, e a ideia de desenvolvimento do documento é centralizada no povo.

A habitação está relacionada com os interesses vitais da população. Na Comunidade Cangxia, em Fuzhou, a história das “três visitas a Cangxia” do camarada Xi Jinping tem sido transmitida até hoje. Em 2 de julho de 2000, Xi Jinping, que já era governador da província de Fujian na época, liderou quadros dos principais departamentos em uma visita ao local.

continua após o anúncio

"O camarada Xi Jinping veio à minha casa. Nossa casa estava abafada e muito quente. Ele veio fazer pesquisas em um dia quente e ficar perto do povo", disse Tang Qingwang, um residente da comunidade de Cangxia.

No mesmo dia, Xi Jinping realizou um simpósio com representantes dos residentes abordando questões sobre a reconstrução, e então, começou logo o projeto de restauração do local. Durante este período, ele foi duas vezes a Cangxia para promover o trabalho. Um ano depois, mais de 3.400 famílias voltaram para as suas novas casas.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: