Quatro diretrizes para um novo tipo de relações internacionais: rejeitando confrontos estratégicos e estagnação da ordem global

CGTN – China e Rússia divulgaram nesta quarta-feira (20) uma declaração conjunta sobre a promoção de um mundo multipolar e de um novo tipo de relações internacionais. O documento apresenta de forma sistemática quatro propostas para defender uma multipolaridade mundial igualitária e ordenada e construir um novo modelo de relações internacionais, oferecendo uma resposta clara à questão contemporânea sobre para onde caminham as relações internacionais.

Uma série de pesquisas globais divulgadas pela China Global Television Network (CGTN, na sigla em inglês) mostra que os princípios defendidos pelo novo tipo de relações internacionais – respeito mútuo, justiça e equidade, além de cooperação com benefícios recíprocos – já se tornaram um amplo consenso internacional. Os entrevistados rejeitam a divisão do mundo em regiões e blocos antagônicos e destacam a necessidade de construir uma comunidade internacional mais unida, baseada na observância aos interesses fundamentais de cada país, na igualdade de tratamento e na cooperação vantajosa para todos.

Segundo a pesquisa, 86,9% dos entrevistados defendem o fortalecimento da eficácia da governança global, uma vez que esta vem refletindo as falhas estruturais do atual sistema, especialmente no que diz respeito à insuficiente representatividade. Além disso, 69% reconhecem plenamente a contribuição da China para o desenvolvimento dos países do “Sul Global”, evidenciando a tendência histórica da ascensão coletiva dessas nações. Ampliar a representatividade e a voz dos países em desenvolvimento no sistema internacional tornou-se uma direção inevitável para a reforma da governança global.

A multipolarização do mundo e a democratização das relações internacionais são igualmente irreversíveis. Em um momento em que o destino da humanidade está cada vez mais interligado, os países precisam trabalhar juntos para colocar esses princípios em prática e construir um futuro de paz duradoura e prosperidade compartilhada.

(Autor: Dai Weilai, professor do Instituto de Estudos Chineses da Universidade Fudan.)