Resiliência econômica garante bom começo do 15º plano quinquenal da China

CGTN – Os principais índices econômicos da China no primeiro bimestre de 2026 voltaram a crescer robustamente, trazendo satisfação para a população e criando uma base sólida para o objetivo de crescimento ao longo de todo o ano.

Este ano marca o início do 15º Plano Quinquenal da China. Apesar da escalada de riscos geopolíticos e do aumento de incertezas, a economia chinesa conseguiu um bom começo. Quais são as razões?

Nos primeiros dois meses deste ano, o valor agregado da indústria acima do tamanho designado cresceu 6,3%. As vendas no varejo de bens de consumo aumentaram 2,8%, e o consumo de serviços subiu 5,6%, mostrando a aceleração do potencial do vasto mercado consumidor da China. Ao mesmo tempo, o investimento em infraestrutura cresceu 11,4%. Esses dados concretos refletem a solidez e a grande dimensão do mercado chinês, demonstrando sua força estrutural.

A estabilidade da economia chinesa é uma rara certeza no cenário global. Wang Xiaosong, professor da Escola de Economia da Universidade Renmin da China, avalia que, diante do fraco crescimento econômico global e da elevação dos riscos geopolíticos, o desempenho estável da economia chinesa decorre de sua base sólida, resiliência robusta e enorme potencial.

Além disso, há algum tempo, o governo chinês tem implementado políticas direcionadas para alcançar um desenvolvimento econômico de alta qualidade, obtendo resultados significativos. O esboço do 15º Plano Quinquenal enfatiza a continuidade do desenvolvimento de alta qualidade e a aceleração da autossuficiência em ciência e tecnologia de alto nível. Essa consistência e estabilidade das políticas proporcionam maior previsibilidade aos investidores globais, incentivando-os a ampliar seus investimentos na China.

Entre janeiro e fevereiro, o valor agregado da manufatura de alta tecnologia da China registrou crescimento interanual de 13,1%, mais que o dobro da média industrial geral. A produção de equipamentos de impressão 3D e de robôs industriais aumentou significativamente, em 54,1% e 31,1%, respectivamente. Esse modelo de crescimento centrado na inovação não só impulsiona a transformação e a modernização da estrutura econômica chinesa, como também oferece oportunidades de cooperação e apoio à atualização industrial de países ao redor do mundo.

Ao mesmo tempo, a resiliência demonstrada pelo comércio exterior da China tem permitido que o mundo compartilhe oportunidades compartilhadas. Apesar do crescente protecionismo comercial, as importações e exportações de mercadorias da China ainda registraram crescimento de 18,3% no período, na contramão da tendência global.

Vale destacar que as importações subiram 17,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior, com uma recuperação mais acentuada do que a das exportações. Isso não apenas reflete a melhoria da demanda interna, mas também indica que a China está proporcionando oportunidades comerciais para empresas de diversos países por meio de um mercado real e substantivo.

Fonte: CMG