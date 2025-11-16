Revista Qiushi publica artigo de Xi Jinping sobre desenvolvimento de novas forças produtivas de qualidade

CGTN – A revista Qiushi, periódico oficial do Partido Comunista da China (PCCh), publicará no dia 16 de novembro o texto “Desenvolver as novas forças produtivas de qualidade conforme as condições locais”.

Trata-se de excertos dos importantes discursos feitos por Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCCh, presidente do país e presidente da Comissão Militar Central, entre setembro de 2023 e abril de 2025.

Segundo o artigo, a inovação científica, tecnológica e industrial constitui o caminho fundamental para desenvolver as novas forças produtivas de qualidade. É essencial insistir em remover os obstáculos institucionais e sistêmicos que restringem o desenvolvimento de alta qualidade, e aprimorar as relações de produção mais compatíveis com as novas forças produtivas de qualidade.

O texto enfatiza que, durante o 15º Plano Quinquenal, é imprescindível colocar em uma posição estratégica mais proeminente o desenvolvimento de novas forças produtivas de qualidade conforme as condições locais. Além disso, destaca a necessidade de acelerar a construção de um sistema industrial modernizado, sendo guiado pela inovação científica e tecnológica e tendo como fundamento a economia real.

