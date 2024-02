Revista Qiushi publica artigo de Xi Jinping sobre o sistema de assembleia popular

Apoie o 247

A revista oficial do Partido Comunista da China (PCCh), Qiushi, publicará nesta sexta-feira (16) um artigo do presidente chinês Xi Jinping, intitulado “insistir e aperfeiçoar o sistema da assembleia nacional e garantir que o povo seja o dono do país”.

O artigo é um resumo das declarações do líder chinês entre dezembro de 2012 e junho de 2023 sobre os assuntos concernentes ao tema.

Segundo a publicação, a China aplica o sistema de assembleia popular, como resultado fundamental das lições trágicas da vida política do país desde os tempos modernos, e que também consiste em uma escolha histórica decorrente das mudanças da sociedade chinesa em mais de cem anos.

O artigo indica que o sistema de assembleia popular representa uma unidade orgânica entre a defesa da liderança do partido, a titularidade popular do país e sua governança de acordo com a lei. As práticas demonstram que este sistema corresponde à realidade da China, representa a natureza de um país socialista, coloca o povo na posição de donos do país, e garante a revitalização da nação chinesa.

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Mariana Yante

