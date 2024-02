Saudações do Ano Novo Chinês do presidente chinês entusiasmaram professores e alunos da Escola Secundária de Lincoln

Apoie o 247

Recentemente, o presidente chinês, Xi Jinping, e a sua esposa, Peng Liyuan, responderam a um cartão de Ano Novo Chinês dos professores e alunos da Escola Secundária de Lincoln, dos EUA, convidando-os a visitar a China, de modo a contribuir para a amizade entre os dois povos, especialmente entre os jovens. Os professores e alunos da escola expressaran sua gratidão ao presidente Xi Jinping e sua esposa Peng Liyuan por meio do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), aguardando com expectativa os próximos intercâmbios no país asiático.

Karl Hoseth, diretor da Escola Secundária de Lincoln, afirmou que os professores e alunos ficaram muito animados e entusiasmados quando receberam o cartão de Ano Novo do presidente Xi Jinping e sua esposa, e que a sua escola está disposta a ser uma ponte para os intercâmbios humanísticos entre a China e os EUA.

Em novembro do ano passado, o presidente Xi Jinping anunciou que a China está disposta a convidar 50 mil adolescentes estadunidenses nos próximos cinco anos para fazerem intercâmbios e estudarem na China. A Escola Secundária de Lincoln é uma das primeiras escolas dos EUA a participar desse projeto, e o primeiro grupo de alunos e professores viajará para várias cidades chinesas em março deste ano e também visitará o Grupo de Mídia da China para atividades de intercâmbio. Os alunos também estão muito animados com esta viagem à China.

Além disso, os professores e alunos da escola também assistiram à versão em inglês da Gala do Festival da Primavera do Ano do Dragão produzida pelo CMG e desejaram a todos um feliz Ano Novo Chinês e boa sorte no Ano do Dragão.

Tradução: Wang Siqi

Revisão: Erasto Santos Cruz

