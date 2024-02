Sede da Festa de Gala do Festival da Primavera do CMG em Kashgar se populariza entre turistas

Apoie o 247

Sendo um das sedes da Festa da Gala do Festival da Primavera do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), Kashgar, da Região Autônoma Uigur de Xinjiang mostrou para todo o mundo o charme único da antiga cidade milenar.

Nesses dias, o edifício que sedia a cerimônia está aberto aos turistas. Ao anoitecer, o palco principal da cidade ilumina o percurso dos habitantes que estão passeando pela cidade antiga.

Lojas especializadas em cerâmicas de barro e obras artesanais em cobre estão cheias de turistas. As iguarias especiais, como churrasco e pilaf, atraíram muitos interessados em prová-las.

Nos últimos anos, a antiga cidade de Kashgar construiu no total 15 ruas características. Durante o Festival da Primavera, o tráfego diário aqui chega a 150 mil pessoas.

