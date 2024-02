Segredo por trás da popularidade global dos produtos chineses

Nos últimos anos, muitos europeus compraram cobertores elétricos chineses para se protegerem do frio do inverno edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Com a chegada do Festival da Primavera do Ano do Dragão, uma atmosfera alegre e festiva está chegando ao redor do mundo. Hoje em dia, quase 20 países estabeleceram este festival tradicional chinês como feriado legal. Cerca de um quinto da população mundial celebra de formas diversificadas o Ano Novo Lunar. Segundo os dados da plataforma de comércio eletrônico transfronteiriço subordinada ao Grupo Alibaba da China, os produtos relacionados ao Festival da Primavera, como envelopes vermelhos, grades de janelas, nós chineses e dísticos, são vendidos em mais de 100 países.

Nos últimos anos, muitos europeus compraram cobertores elétricos chineses para se protegerem do frio do inverno. As bebidas de chá e os cosméticos domésticos da China também são populares entre os jovens estrangeiros. Os produtos chineses desencadearam onda após onda de mania no exterior. Qual é o segredo por trás disso?

continua após o anúncio

Festival da Primavera do Ano do Dragão (Photo: Divulgação/CRI)

Para os consumidores, uma boa qualidade é a primeira exigência aos produtos. Desde o início deste ano, o número de triciclos elétricos chineses encomendados por consumidores estadunidenses em plataformas de comércio eletrônico aumentou rapidamente. A razão é que os produtos chineses são práticos, de boa qualidade e maduros em tecnologia. Além disso, por trás da fabricação da China está o acúmulo de longo prazo de vantagens nas cadeias industrial e de suprimentos.

Por outro lado, as boas experiências de compra receberam reconhecimento dos consumidores estrangeiros. Segundo informou o jornal Lianhe Zaobao de Cingapura, um residente da cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã, comprou uma chaleira elétrica de 2,5 litros na plataforma chinesa de comércio eletrônico e a taxa de envio era, na verdade, mais baixa do que no seu próprio país. Isso não se deve apenas ao sistema logístico eficiente da China, mas também à disposição ativa do comércio eletrônico chinês no exterior.

continua após o anúncio

Graças às capacidades de inovação contínua em pesquisa e desenvolvimento e à flexibilidade para se adaptar às necessidades locais, os produtos chineses têm trazido experiências novas para consumidores em todo o mundo. Segundo um relatório publicado pela empresa de contabilidade internacional Ernst & Young em conjunto com órgãos chineses, a China é uma importante base de produção e país de exportação de eletrônicos de consumo e eletrodomésticos globais, respondendo por mais de 22% das vendas no mercado mundial.

A popularidade dos produtos chineses no exterior promove não apenas a prosperidade do comércio mundial e o desenvolvimento econômico, mas também impulsiona os intercâmbios e aprendizagem mútua entre civilizações, contribuindo com a força positiva da China para o mundo.

continua após o anúncio

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Erasto Santos Cruz

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: