Vídeo promocional do CMG sobre Gala do Festival das Lanternas é exibido em diversos países

Na véspera do Festival das Lanternas, o vídeo promocional do CMG sobre a Gala do Festival das Lanternas foi exibido em diversos países e teve uma boa repercussão do público.

Na noite do dia 23, o vídeo promocional do CMG foi exibido no prédio mais alto do continente africano no Egito. Trata-se da terceira exibição dos vídeos do CMG sobre o Ano Novo Chinês e o Festival das Lanternas nesse local.

No mesmo dia, o vídeo promocional do CMG sobre a Gala do Festival das Lanternas foi apresentado em vários centros comerciais, supermercados internacionais e lojas nos Emirados Árabes Unidos e Catar.

O vídeo do CMG ainda foi exibido em um telão externo em Lusaka, capital da Zâmbia.

Tradução: Xia Ren

Revisão: Gabriela Nascimento

