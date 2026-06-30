Xi conferirá Medalha de 1º de Julho e discursará em reunião que marca 105º aniversário da fundação do PCCh

Beijing, 29 jun (Xinhua) – Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), conferirá a Medalha de 1º de Julho, a maior honraria do Partido, a membros exemplares do PCCh durante uma reunião que celebra o 105º aniversário da fundação do Partido, nesta quarta-feira.

Xi, também presidente chinês e presidente da Comissão Militar Central, proferirá um discurso importante no evento, que começará às 10h no Grande Palácio do Povo, em Beijing.

O PCCh foi fundado em 1º de julho de 1921.

Na reunião de quarta-feira, serão ainda premiados membros destacados do Partido, funcionários destacados do Partido e organizações avançadas de nível primário do Partido de todo o país.

O evento será transmitido ao vivo pelo China Media Group e pelo xinhuanet.com. Também será retransmitido simultaneamente nos sites das principais organizações midiáticas, incluindo people.cn, cctv.com e china.com.cn, bem como em aplicativos móveis operados pelo Diário do Povo, Agência de Notícias Xinhua e Televisão Central da China.